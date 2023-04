Diocesi: Asti, domani incontro “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale” con don Ugolini

“La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale: responsabilità, impegno e missione”. Questo il tema dell’incontro in programma giovedì 27 aprile ad Asti. L’appuntamento, ospitato dalle 18.30 presso il teatro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, è promosso dal Servizio diocesano per la tutela dei minori – in collaborazione con le diocesi di Casale Monferrato, Vercelli ed Alessandria – e vedrà l’intervento di don Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio per la tutela dei minori della diocesi di Bolzano-Bressanone, nonché coordinatore del Servizio regionale Triveneto e membro del Consiglio di presidenza del Servizio nazionale della Cei. L’incontro – si legge in una nota – è rivolto a sacerdoti, catechisti, animatori di oratorio, insegnanti, collaboratori e volontari delle parrocchie, allenatori sportivi.