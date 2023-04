Primo maggio: Rimini, domani sera incontro “Giovani e Lavoro. Per nutrire la speranza” con mons. Anselmi

Come occasione di avvicinamento alla festa del 1° maggio, l’Ufficio per la Pastorale sociale della diocesi di Rimini organizza un evento dedicato al dibattito e alla riflessione sul tema del lavoro, con specifico riferimento alla situazione dei giovani. L’appuntamento, dal titolo “Giovani e Lavoro. Per nutrire la speranza”, è previsto per giovedì 27 aprile alle 21, presso la sala convegni del Palazzo del Turismo di Rimini (piazzale Fellini 3) e si svilupperà come una tavola rotonda con interventi e testimonianze. Organizzata in collaborazione con le realtà sociali e le associazioni per il lavoro della Provincia di Rimini, la serata vedrà la partecipazione del vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. “Ci prepariamo alla festa sociale e cristiana del 1° Maggio guidati da un tema nazionale proposto dai vescovi italiani – spiega don Pierpaolo Conti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale –. Ascolteremo persone che raccontano esperienze di lavoro, problemi, tentativi e proposte di giovani e per i giovani”.

“Secondo i recenti dati nazionali, un quarto della popolazione giovanile non trova lavoro – sottolineano gli organizzatori –. Oggi il lavoro rischia di essere un problema, specialmente per i giovani: opportunità diminuite, lavori mal retribuiti, grande precarietà e incertezza, poca preparazione. È importante, però, conoscere e mettere in rete anche quanto c’è di buono, e di esempi positivi ne esistono anche sul territorio. È utile fare rete, conoscere meglio le opportunità più vicine a noi e le modalità migliori per un positivo approccio al lavoro, oltre che affrontare le situazioni più complicate”.