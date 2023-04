Finanziamenti Ue: opportunità per recuperare aree industriali compromesse e territori. Domani incontro a Roma

(foto Parlamento europeo in Italia)

È in programma per domani, giovedì 27 aprile alle ore 9,30 nello spazio Esperienza Europa-David Sassoli di Roma, l’evento dal titolo “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Next generation Eu e il Just transition fund come opportunità per recuperare aree industriali compromesse e territori”, con il quale si vuole illustrare ed approfondire le potenzialità dei finanziamenti Ue per la valorizzazione delle zone industriali dismesse e dei territori circostanti. L’incontro è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con RemTech Expo, e sarà aperto dagli interventi di Gian Marco Centinaio, vicepresidente Senato della Repubblica, Pina Picierno (S&D-PD), vicepresidente del Parlamento europeo, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr (Tbc), Gilberto Pichetto Fratin, ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica. Questo l’elenco di amministratori ed esperti che interverranno per spiegare come utilizzare al meglio i fondi europei: Nicola Procaccini, parlamentare europeo (Ecr – Commissione ambiente – Tbc); gen. Giuseppe Vadalà, commissario unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive; Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna; Rosa D’Amato, parlamentare europeo (Verdi – Commissione sviluppo regionale); Gianfranco Cergol, vicepresidente Confindustria Cisambiente; Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto; Maria Angela Danzì, parlamentare europeo (NI-M5S – Commissione ambiente); Francesco Arcangelo Violo, presidente Consiglio nazionale geologi; Anna Grazia Maraschio, assessore all’ambiente della Regione Puglia; Cinzia Pasquale, presidente della Camera forense ambientale; Giuseppe Raimondo, assessore all’ambiente di Siracusa; Raffaele Cattaneo, sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee della Regione Lombardia; Luca Bossi, assessore al Pnrr di Crotone; Massimo Santucci, consigliere di presidenza Remind. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, e Silvia Paparella, consigliere delegato Ferrara Expo e RemTech Expo – Hub tecnologico ambientale.