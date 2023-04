Santa Rita: Cascia, raccolta fondi a favore per ricostruire in Nigeria l’ospedale “St. Virgilius Memorial”

Nel segno dello slogan “Quando la devozione è partecipazione”, è iniziato il conto alla rovescia per la Festa di Santa Rita del 22 maggio, promossa dalle Comunità agostiniane di Cascia, con la collaborazione del Comune. Si può così partecipare alla raccolta fondi a favore del progetto di solidarietà, promosso dalla Fondazione Santa Rita da Cascia Ets per ricostruire l’ospedale “St. Virgilius Memorial”, in Nigeria, presso la comunità di Namu, in modo da sostenere il diritto alla salute di oltre 20mila persone, tra cui i bambini e le loro famiglie. Oppure, tra le forme di partecipazione agli eventi, si potrà seguire, in via esclusiva, il Rosario che le monache reciteranno in modalità virtuale, dalla clausura, per la prima volta in occasione della Novena di Santa Rita, dal 12 al 20 maggio.

Chiunque può fare la propria parte per sostenere il progetto e rendere concreta la carità di Santa Rita. Come segno di ringraziamento, riceverà a casa lo splendido rosario-bracciale in madreperla e legno d’ulivo. Il prezioso oggetto è stato realizzato a Betlemme dal centro Piccirillo, gestito dai francescani della Custodia di Terra Santa, che offrono lavoro a famiglie povere altrimenti inoccupate, per cui è un modo per sostenere anche loro. È stato inoltre benedetto all’interno della Grotta della Natività. Per richiedere il rosario, si può consultare il sito web festadisantarita.org.

L’ospedale, fondato e gestito dalla Congregazione delle Sorelle di Nostra Signora di Fatima e unico presidio medico nel giro di centinaia di chilometri, è andato distrutto nell’agosto del 2019, a causa di un incendio dovuto a un guasto elettrico. Da allora, le sorelle hanno continuato, in una struttura provvisoria, a offrire cure mediche a tutta la comunità, costituita da più di 35 insediamenti agricoli, per un totale di circa 35mila abitanti. Nel frattempo, le suore hanno avviato una raccolta fondi per una struttura più adeguata. Il nuovo progetto prevede un ospedale più grande e moderno, estendendo l’area territoriale coperta, nonché riducendo il tasso di mortalità e la frequenza delle malattie. Suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero e presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia, afferma: “Soprattutto vogliamo esprimere a chiunque ne abbia bisogno la vicinanza della santa, che si fa concreta attraverso la sua carità. Quest’anno, con la Fondazione, abbiamo così deciso di sostenere il diritto alla salute dei bambini della comunità di Namu, in Nigeria, e tutte le loro famiglie, per estendere anche a loro il nostro sentimento di famiglia”.