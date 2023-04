Diocesi: Fidenza, sabato veglia di preghiera per le vocazioni presieduta dal vescovo Vezzoli

In occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni anche nella diocesi di Fidenza si terrà la tradizionale veglia diocesana di preghiera per le vocazioni: appuntamento sabato 29 aprile, alle ore 20.30, presso la cattedrale di Fidenza. La veglia sarà presieduta dal vescovo, mons. Ovidio Vezzoli ,e sarà attivo anche il collegamento streaming dalla cattedrale a questo link.

Per l’occasione l’equipe diocesana per le vocazioni, attraverso l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, ha fatto pervenire ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e ai diaconi della diocesi il testo della preghiera per la 60ª Giornata mondiale per le vocazioni con il suggerimento di una sua recita al termine delle celebrazioni eucaristiche del mese di maggio e dei santi rosari. È stato anche diffuso un link di riferimento attraverso il quale è possibile entrare in contatto con iniziative e proposte dalle diverse diocesi italiane.