Mezzogiorno: al via la seconda edizione di “Realizziamo il cambiamento con il Sud”, un bando per il contrasto alla povertà e la promozione dei diritti dei più vulnerabili

Dopo il lancio della prima edizione nel 2022, Fondazione con il Sud, ActionAid Italia e Fondazione “Realizza il cambiamento” proseguono nel loro impegno di finanziare iniziative virtuose nel Sud Italia promuovendo la seconda edizione del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud”. Il contributo sarà erogato da Fondazione “Realizza il cambiamento” e l’ammontare complessivo a disposizione è di 500mila euro.

Anche in quest’edizione, il bando vuole sostenere interventi di contrasto alla povertà e promozione dei diritti a favore di persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, soprattutto persone con background migratorio, donne e giovani che si trovano in condizione di povertà e/o di diritti negati.

La novità dell’edizione 2023 è l’apertura alle imprese sociali senza scopo di lucro, purché costituite in forma di associazione, fondazione o in forma societaria, comprese le cooperative sociali. Gli altri soggetti ammissibili sono gli enti del Terzo settore (Ets) non societari, le Fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute e gli enti ecclesiastici e religiosi senza scopo di lucro. Gli interventi dovranno realizzarsi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli ambiti d’intervento individuati sono due: povertà e diritti. L’ambito povertà è rivolto a favorire la fuoriuscita da condizioni di povertà economica e marginalità sociale, promuovere soluzioni di welfare comunitario e di welfare generativo che coinvolgano attivamente le persone più vulnerabili. L’ambito diritti è volto a favorire l’empowerment socio-economico e la tutela dei diritti umani e civili di persone in condizione di vulnerabilità e a contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.

Dichiara Marco Imperiale, direttore generale della Fondazione con il Sud: “Siamo sempre più convinti che il vero cambiamento non possa che partire dal sociale, dalle comunità e dai loro bisogni, mettendo al centro le energie positive dei territori. In questo senso, le organizzazioni di Terzo settore hanno un ruolo centrale, per l’approfondita conoscenza dei contesti in cui operano e per l’impegno e la capacità di “spendersi” per rispondere alle necessità di chi vive situazioni difficili a causa della povertà o di diritti negati o violati”.

“Nella scorsa edizione abbiamo selezionato nove progetti e constatato l’interesse di moltissime organizzazioni. Ora ripartiamo con una nuova edizione del bando che punta ancora una volta a intervenire su povertà ed esclusione dei diritti. Vogliamo continuare la strada intrapresa e generare nuovi circoli virtuosi, capaci di dare risposte concrete alle persone in situazione di marginalità e vulnerabilità creando opportunità nei territori in cui operano perché crediamo fortemente nella capacità che le persone hanno di generare un cambiamento sostenibile e duraturo nel tempo se sono messe nelle condizioni di poterlo fare”, dice Katia Scannavini, vicesegretaria generale ActionAid Italia.

Le proposte progettuali devono essere compilate e inviate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando www.actionaid.it/cambiamentoconilsud entro il 26 giugno 2023.