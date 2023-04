Sport: “Clerikettus Cup”, il seminario minore di Foggia e il Romano sono i vincitori della prima edizione del torneo di calcetto

(Foto diocesi Foggia)

Si è concluso ieri a Foggia il primo torneo di calcetto dei seminari minori di Italia, il “Clerikettus Cup”, organizzato dalla locale arcidiocesi su iniziativa dell’arcivescovo, mons. Vincenzo Pelvi. Quattro i seminari minori in campo in questa prima edizione: oltre a Foggia, il seminario minore Romano, Ozieri e Cagliari. Il torneo, ospitato nella struttura del seminario minore foggiano, ha visto le squadre impegnate dal 22 al 25 aprile e suddivise in due categorie, la categoria Senior per i ragazzi delle scuole superiori e quella Junior per gli studenti delle medie. Alle partite di calcetto si sono aggiunti momenti di festa, di confronto e di preghiera come il pellegrinaggio a san Pio da Pietrelcina.

“Questa iniziativa – spiega al Sir don Francesco Gioia, rettore del seminario minore di Foggia – è inserita nel cammino dell’Anno mariano-vocazionale che ha per tema ‘Insieme nel tuo sì’, indetto il 21 novembre 2022 per ricordare l’ingresso e l’affidamento del nostro seminario alla protettrice ‘Mater purissima’ avvenuto 100 anni fa per volere dell’allora vescovo mons. Fortunato Maria Farina, oggi venerabile servo di Dio della nostra diocesi. E sempre all’interno di questo Anno lo scorso 18 aprile abbiamo celebrato il 50° di ordinazione presbiterale dell’arcivescovo, mons. Pelvi. Il torneo ha lo scopo di incoraggiare i ragazzi dei nostri seminari, stimolarli all’incontro e alla condivisione nella consapevolezza che in questo cammino non si è da soli. Abbiamo così invitato al torneo altri seminari minori. Il clima che si è instaurato tra i ragazzi è stato bellissimo, complice anche il campo di calcio che li ha visti protagonisti assoluti”. In due giorni i ragazzi hanno giocato ben 8 partite e, racconta il rettore, “al triplice fischio finale gli atleti hanno vissuto una sorta di ‘terzo tempo’ durante il quale hanno socializzato e si sono scambiati impressioni e opinioni sulle rispettive partite. La bellezza di questi giorni ci spinge a riproporre l’iniziativa anche negli anni a venire. Con i rettori degli altri seminari protagonisti del torneo prepareremo presto una relazione da porre all’attenzione della Cei per evidenziare la vitalità dei seminari minori. La scorsa estate abbiamo anche presentato l’idea del torneo a Papa Francesco quando siamo andati a portare l’immagine della Mater purissima”. Della stesura della “Ratio Nationalis” per la formazione nei seminari d’Italia si parlerà nelle prossime assemblee generali della Cei. Per la cronaca il vincitore della categoria Senior è stato il seminario minore di Foggia che ha sconfitto in finale quello di Roma che però si è rifatto nella categoria Junior sconfiggendo proprio Foggia, in una rivincita che non ha scontentato nessuno. Tutti hanno ricevuto una medaglia ricordo mentre la Coppa Disciplina è andata ai due seminari sardi che giocavano insieme. Del seminario di Foggia anche il capocannoniere del torneo.