Papa Francesco: guerra e Sinodo tra i temi del C9

“Si è riunito nei giorni 24 e 25 aprile il Consiglio dei Cardinali: erano presenti, con il Santo Padre, tutti i cardinali che vi prendono parte e il Segretario del Consiglio”. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. “Al centro della conversazione – si legge nel comunicato – le situazioni di guerra e di conflitto in cui si trovano molte parti del mondo e la necessità di un lavoro unitario di costruzione della pace da parte di tutta la Chiesa”. Tra gli altri temi trattati, “oltre alla situazione sociopolitica ed ecclesiale delle diverse regioni di appartenenza dei cardinali, anche i preparativi per l’assemblea sinodale di ottobre e la implementazione della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, con attenzione particolare allo sforzo per tradurre, ai diversi livelli, il lavoro di riforma condotto nella Curia romana”. La prossima sessione del C9 è in programma nel mese di giugno.