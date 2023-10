Shoah: Roma mercoledì 11 ottobre si presenta il documentario “Quel sabato nero”

Mercoledì 11 ottobre, alle 16, si presenterà a Roma, nella Sala stampa della Camera dei deputati, “Quel sabato nero”, documentario di Fausta Speranza con la regia di Stefano Gabriele

A 80 anni dal rastrellamento del quartiere ebraico di Roma da parte delle forze naziste si ricordano i tragici eventi con riprese sui luoghi e approfondimenti, anche alla luce degli ultimi studi dopo l’apertura alla consultazione della parte di Archivio apostolico vaticano relativo al pontificato di Pio XII.

Introduce alla presentazione del docufilm il deputato Fabio Porta. Intervengono Matteo Luigi Napolitano , storico (Università degli studi del Molise), Daniele De Luca, storico (Università del Salento), Gabriele Rigano, storico (Università Roma Tre), Fernando Terracina, ebreo scampato alla retata nazista, Massimiliano Cencelli, membro della famiglia che ha aiutato gli ebrei in fuga, Fausta Speranza, autrice del docufilm “Quel sabato nero”. Modera Gianni Lattanzio, segretario generale dell’Istituto Cooperazione Paesi esteri (Icpe)

Tra i presenti, padre Norbert Hofmann, segretario della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo della Santa Sede

Dagli appartamenti di Mussolini alle stanze di Pio XII: la storia finora inedita della famiglia Terracina, scampata alla retata nazista al ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, rivive con i protagonisti nel docufilm “Quel sabato nero”. Le testimonianze di Milena, Fernando e Leone Terracina, che raccontano il loro vissuto in prima persona e quello dei genitori, si accompagna alla testimonianza di Massimiliano Cencelli, figlio dei coniugi riconosciuti tra i Giusti d’Israele per la mano tesa. Si tratta di testimonianze fuori dell’ordinario che dalla familiarità con il duce arrivano all’operosità dell’ufficio dei più stretti collaboratori di Papa Pacelli.

Inoltre, quattro storici di diversa estrazione intervengono nel docufilm relazionando sugli ultimi studi dopo l’apertura alla consultazione della parte dell’Archivio apostolico vaticano relativa agli anni 1939-1958 del pontificato di Pio XII. L’accesso è stato possibile dal 2 marzo 2020, dopo che a ottobre 2019 Papa Francesco aveva deciso il cambio del nome: da Archivio segreto vaticano (Archivum secretum vaticanum) a Archivio apostolico vaticano. Si tratta di Matteo Luigi Napolitano (Università degli studi del Molise) che è anche delegato internazionale del Pontificio Comitato di scienze storiche; Andrea Ciampani (Lumsa), Gabriele Rigona (Università Roma Tre), Daniele De Luca (Università del Salento).

A Roma il dramma della Shoah si declina con “il sabato nero” della storia d’Italia: la retata nazista nel quartiere ebraico scattata alle 5.30 del 16 ottobre 1943. Oltre 1.200 persone arrestate di cui 200 tra bambine e bambini. Dopo il rilascio di alcuni “di sangue misto”, 1.023 saranno deportate ad Auschwitz. Torneranno solo in 16, 15 uomini e una donna.