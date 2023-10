Musei Vaticani: “La barca di Pietro” donata da Papa Francesco entra a far parte delle collezioni

(foto Musei Vaticani)

Da martedì 10 ottobre “La Barca di Pietro”, battello a vela lungo quasi 9 metri e largo 2, donato a Papa Francesco il 15 marzo 2023 dalla famiglia di armatori Aponte, entrerà a far parte delle collezioni dei Musei vaticani, sistemata all’ingresso, adagiata alla base della moderna rampa elicoidale denominata anche Via del Mare, percorso espositivo permanente con modelli di imbarcazioni provenienti da tutto il mondo. La copia fedele dell’antica e originale Navicella di Pietro ritrovata nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade e oggi custodita nel museo Yigal Allon di Ginosar, in Galilea, è stata realizzata a mano dagli Aprea, maestri d’ascia della Penisola sorrentina, in collaborazione con l’Istituto diplomatico internazionale. L’inaugurazione sarà anticipata alle ore 16,30 da una conferenza stampa di presentazione introdotta da Barbara Jatta, direttrice dei Musei vaticani, con gli interventi di Maurizio Aponte, direttore generale di Navigazione libera del Golfo, Paolo Giordani, presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, e Silvio Screpanti, vicedirettore tecnico direzione delle infrastrutture e servizi Governatorato Scv.