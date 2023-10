Diocesi: Padova, prosegue la campagna di crowdfunding “In-Con-Tra” per far confrontare i giovani con temi di accoglienza ed inclusione

Mancano 45 giorni alla chiusura della campagna di crowdfunding “In-Con-Tra – L’incontro ti cambia”, promossa da Cep-Cucine economiche popolari di Padova per sostenere il progetto Pcto-Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, per studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. La raccolta ha raggiunto quota 3mila euro ed ora mira ad arrivare a 10.500 euro, utili a finanziare interamente le 14 settimane, dal 3 giugno al 6 settembre 2024, di esperienza offerta agli studenti per confrontarsi, attraverso formazione ed esperienze concrete, sui temi e valori dell’accoglienza e dell’inclusione. In ogni settimana di Pcto, per 30 ore complessive divise in 5 giorni, saranno accolti 7 studenti che, affiancati da una persona di riferimento, vivranno ogni giorno delle attività laboratoriali su alcuni temi specifici come: storia e stile delle Cucine economiche popolari; linguaggio dei media e pensiero critico; diritti dello straniero e flussi migratori; stigmatizzazione e pregiudizio; ecosostenibilità, km0 e tutela dell’ambiente, giustizia climatica; diritti umani nel mondo. Nell’estate 2022 sono stati 75 gli studenti delle scuole di Padova e provincia che hanno partecipato alla proposta, nel 2023 sono stati invece 76. “Aver raggiunto in così breve tempo il primo obiettivo dei tremila euro ci conferma la validità della proposta per gli studenti. Siamo grati fin d’ora a quanti hanno sostenuto e sosteranno questo progetto che rappresenta non solo l’occasione di far conoscere la realtà delle Cucine ai più giovani, ma soprattutto far loro vivere un’esperienza concreta di servizio, di inclusione e di accoglienza”. Sono le parole della direttrice delle Cep, suor Albina Zandonà che ha aggiunto: “Il motto che da alcuni anni utilizziamo, ‘Vieni e vedi’, porta proprio l’attenzione sul valore dell’esperienza personale, del conoscere, per superare pregiudizi rispetto a situazioni e persone, che qui s’incontrano nella loro umanità e verità”. Nelle serate dei lunedì 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre 2023, sempre alle ore 20,30, le Cep offrono la possibilità di visitare e conoscere le Cucine economiche. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 347 6889515.