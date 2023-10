Diocesi: Adria-Rovigo, domani il card. Bagnasco a Badia Polesine e poi in cattedrale

Domani, domenica 8 ottobre, il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, sarà ospite in Polesine. In particolare, al mattino alle 11 a Badia Polesine presiederà la celebrazione per il bicentenario della dedicazione della chiesa arcipretale dedicata a San Giovanni Battista; a concelebrare ci sarà il vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, insieme ai sacerdoti dell’Unità pastorale. Nel pomeriggio alle 17.45 ad Adria presso la basilica di Santa Maria Assunta (della Tomba) presiederà la celebrazione del vespro e a seguire parteciperà alla processione con la statua della Beata Vergine Maria del Rosario fino alla cattedrale, dove alle 19 presiederà la celebrazione eucaristica, a chiusura delle feste quinquennali della città, sempre accompagnato dal vescovo.