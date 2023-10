Diocesi: Macerata, al via domani il percorso con le famiglie “Camminava con loro”

“Camminava con loro”. Questo il titolo del percorso con le famiglie per l’anno pastorale 2023/24 che prenderà il via domani, domenica 8 ottobre, a Macerata. Gli incontri, promossi dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia, saranno ospitati l’Oasi del Buon Pastore di Collevario.

Domani l’incontro di apertura inizierà alle 15.30: dopo l’accoglienza è previsto il saluto del vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia Nazzareno Marconi. Seguiranno un momento di preghiera e la testimonianza della famiglia Sbrancia. Spazio poi alla riflessone di coppia prima della conclusione prevista per le 18.

Gli appuntamenti successivi si terranno il 2/3 dicembre con gli esercizi spirituali di Avvento, il 24/25 febbraio con gli esercizi spirituali di Quaresima e il 26 maggio con la Festa della famiglia.