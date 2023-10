Diocesi: mons. Migliavacca (Arezzo”, assemblea pastorale è stata “una bella esperienza di Chiesa in cammino”

(foto diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

“Sono molto contento della bella esperienza di Chiesa in cammino che abbiamo vissuto nella serata di ieri, ringrazio di cuore ciascuna delle tantissime persone che hanno voluto partecipare. Si è trattato di un ripartire insieme in ascolto dello Spirito Santo”. Sono queste le parole di mons. Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, all’indomani della prima assemblea pastorale dedicata al tema della vita spirituale, alla quale hanno preso parte oltre 600 persone. Un momento di incontro aperto a tutti, a cui hanno preso parte presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, membri dei consigli parrocchiali, catechisti, coristi, quanti svolgono ministeri nelle comunità, rappresentanti dell’associazionismo e giovani. L’assemblea è stata l’occasione per riflettere sul tema della preghiera e della vita spirituale come dimensione prima e fondamentale di ogni programma pastorale, offrendo l’opportunità di vivere un momento comune di preghiera per il Sinodo che si sta celebrando a Roma. La giornata è stata scandita da un primo momento di preghiera con la messa presieduta nella cattedrale di Arezzo da mons. Migliavacca, seguito poi nel seminario dal confronto in piccoli gruppi sui temi proposti. Le riflessioni e gli spunti dei gruppi sono poi state condivise in un momento conclusivo comune nella basilica di San Domenico, terminato con l’intervento di sintesi del vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.