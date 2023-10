Diocesi: Alessandria, in serata in cattedrale messa in ricordo di mons. Fernando Charrier

Con una celebrazione eucaristica in programma alle 18 di oggi, sabato 7 ottobre, in cattedrale, la Chiesa alessandrina farà memoria di mons. Fernando Charrier, nel 12° anniversario della morte. Il presule, che guidò la diocesi di Alessandria dal 1989 al 2007, ha lasciato un profondo ricordo nella comunità ecclesiale e civile locale. “Per noi alessandrini – ha scritto don Stefano Tessaglia sul settimanale diocesano ‘La Voce alessandrina’ – rimane il vescovo del Sinodo, della scuola della Parola, dell’attenzione ai laici e della fioritura delle vocazioni”. Ma ha anche “lasciato nella Chiesa italiana un’eredità preziosa di insegnamenti tuttora esemplari nell’ambito del suo servizio, svolto sempre con qualificata competenza, autorevolezza, equilibrio e profondo spessore culturale e pastorale”.

Nel corso dei decenni fu, tra l’altro, fondatore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale sociale e il lavoro della Cei (1975), segretario della Commissione italiana di “Giustizia e pace”, sottosegretario della Cei, segretario dei due Convegni ecclesiali nazionali “Evangelizzazione e promozione umana” (Roma, 1976) e “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini” (Loreto, 1985), due volte presidente della Commissione episcopale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani.