Papa Francesco: nomina segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica suor Simona Brambilla

Papa Francesco ha nominato segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica suor Simona Brambilla, già superiora generale delle Missionarie della Consolata (Italia).

Suor Simona Brambilla è nata a Monza, il 27 marzo 1965. Dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale nel 1986, nel 1988 entra nell’Istituto Suore Missionarie della Consolata, dove nel 1991 effettua la prima professione religiosa. Nel 1998 consegue la licenza in Psicologia presso l’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Dopo la professione perpetua, nel 1999, si reca in Mozambico, dove si occupa di pastorale giovanile presso il Centro studi Macua Xirima di Maua. Dal 2002 al 2006 è docente presso l’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Dal 2005 al 2011 è consigliera generale dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata. Nel 2008 consegue il dottorato in Psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Nel 2011 viene eletta superiora generale dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata ed è rieletta nel 2017, fino a maggio 2023. Dal 2019 è membro del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.