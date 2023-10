Cultura: Us Acli Marche, domani l’iniziativa “Esplorando Monteprandone – Passeggiata sulle orme di San Giacomo della Marca”

Domenica 8 ottobre, con “Esplorando Monteprandone – Passeggiata sulle orme di San Giacomo della Marca”, si svolgerà, dopo quelli di Cossignano e Acquasanta Terme, il terzo appuntamento col progetto “Percorsi culturali piceni – dieci storie da narrare”.

Si tratta, come spiega “L’Ancora on line”, giornale della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, di una iniziativa organizzata dall’Unione sportiva Acli Marche Aps e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del bando “Eventi e manifestazioni culturali”.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti alle 15,30 nel piazzale Mons. Massi presso il Santuario San Giacomo della Marca a Monteprandone.

A seguire si svolgerà una passeggiata, aperta a cittadini di ogni età, che permetterà di conoscere meglio le ricchezze storiche, architettoniche, culturali ed artistiche di Monteprandone attraverso la figura del suo patrono ossia San Giacomo della Marca.

Oltre al santuario San Giacomo della Marca sarà effettuata anche la visita al borgo di Monteprandone. Sarà garantito il servizio di interpretariato della Lingua italiana dei segni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monteprandone.

“Percorsi culturali piceni – dieci storie da narrare” è un progetto della durata di 18 mesi che sta toccando il territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castorano, Cossignano, Montedinove, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto e Spinetoli. Si tratta di una iniziativa che ha il proposito di promuovere una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza verso la partecipazione culturale.