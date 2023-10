Diocesi: Messina, il 10 ottobre mons. Accolla inaugura l’anno scolastico in cattedrale con gli studenti

È in programma per martedì 10 ottobre, alle ore 10 nella cattedrale di Messina, la messa per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024, presieduta da mons. Giovanni Accolla, vescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela. Parteciperanno alla celebrazione gli studenti, il dirigente dell’ufficio VIII ambito territoriale di Messina, dirigenti scolastici e autorità. L’inaugurazione dell’anno scolastico è organizzata dall’Ufficio diocesano insegnamento di religione cattolica e pastorale scolastica e vuole essere un’opportunità di incontro che manifesta l’attenzione della Chiesa per i giovani e il loro percorso culturale, oltre che un tassello di un percorso di dialogo e confronto già in atto con gli studenti.