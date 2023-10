Istruzione: Università Cattolica Milano, lunedì 9 ottobre il ministro Valditara al convegno “Presente e futuro della scuola paritaria, tra sfide e nuove opportunità”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interverrà in presenza al convegno “Presente e futuro della scuola paritaria, tra sfide e nuove opportunità”, che si svolgerà lunedì, 9 ottobre 2023, alle ore 15, nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli 1, a Milano.

L’evento è promosso da Altis Graduate School of Sustainable Management e dal Centro studi sugli enti ecclesiastici (Cesen) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del Consiglio nazionale della scuola cattolica.

Il programma prevede alle ore 15 i saluti istituzionali di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Vito Moramarco, direttore dell’Altis dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Seguirà una tavola rotonda con suor Anna Monia Alfieri, legale rappresentante dell’Istituto di cultura e di lingue delle Marcelline, mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, Andrea Perrone, ordinario di Diritto commerciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Cesen. Alle ore 16 Keynote Speech con il ministro Valditara.