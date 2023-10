Diocesi: Benevento, da oggi ritorna su Tele Speranza il Tg “Camminare insieme”

Da oggi, sabato 7 ottobre, ritorna su Tele Speranza (canale 98 del digitale terrestre) dell’arcidiocesi di Benevento, l’appuntamento settimanale con “Camminare insieme”. Il Tg diocesano, ormai al suo quinto anno di programmazione, ritorna nella sua collocazione originaria del sabato: appuntamento alle ore 14, 18 e 23, in replica la domenica alle 8 e alle 12. “Camminare insieme” si presenterà in una forma rinnovata e più agile, ma sempre avendo come obiettivo di fondo quello di essere la voce di tutte le realtà che operano nell’ambito dell’arcidiocesi di Benevento.