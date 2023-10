Migranti: Emergency, salvati 21 naufraghi nel Mediterraneo centrale

(foto Emergency)

Questa mattina alle ore 11 il personale della Life Support di Emergency ha portato a termine il soccorso di 21 naufraghi che si trovavano su un’imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali in zona Sar libica, riuscendo a portare tutti a bordo in sicurezza. L’imbarcazione in difficoltà è stata segnalata da Alarm Phone in seguito a un avvistamento di Colibrì, l’aereo di Pilotes Volontaires, che ha effettuato una ricognizione aerea questa mattina. Tra i 21 naufraghi soccorsi, 4 sono donne e 6 minori accompagnati. Provengono da Libia, Marocco, Egitto, Siria, Paesi colpiti da crisi economiche, instabilità politica, conflitti, catastrofi naturali. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Mrcc-Maritime rescue coordination centre italiano che ha assegnato alla Life Support il Pos-Place of safety di Livorno. “Abbiamo concluso questa mattina le operazioni di salvataggio di una piccolissima barca in vetroresina che abbiamo soccorso in acque internazionali non lontano dalla Libia. I 21 naufraghi a bordo erano partiti da Tripoli ieri sera alle 20. Tra di loro anche un uomo con delle ustioni alle gambe e schiena causate dalla miscela di acqua salata e carburante, l’unico caso medico, fino ad ora, che ci è stato riportato dallo staff sanitario a bordo”. Sono le parole di Emanuele Nannini, capomissione della Life Support che aggiunge: “Senza il nostro intervento l’imbarcazione non sarebbe riuscita a raggiungere nessuna costa poiché il loro motore non funzionava più ed erano alla deriva”.