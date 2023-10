Attacco contro Israele: Amb. Israele presso Santa Sede “risposta Israele è legittima difesa”

(Foto: ANSA/SIR)

“Da questa mattina, 7 ottobre, Israele è in guerra. Decine di civili israeliani sono stati massacrati da membri di Hamas e militanti della Jihad islamica in un orribile crimine di guerra. In tali circostanze l’uso di ambiguità linguistiche e di termini che alludono a una falsa simmetria dovrebbe essere deplorato. Ciò che è successo oggi non può portare a una guerra, è già una guerra. La risposta di Israele in queste circostanze non può essere descritta altro che come un diritto di legittima difesa. Certamente non può essere descritta come aggressività. Tracciare parallelismi dove non esistono non è pragmatismo diplomatico, è semplicemente sbagliato”. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede, pervenuto al Sir, che commenta l’attacco di Hamas ad Israele.