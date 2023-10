Diocesi: Bari, domani la chiusura di Notti Sacre 2023

Si chiuderà domani, 8 ottobre, la tredicesima edizione di Notti Sacre, rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, dal titolo “Svegliati, mio cuore”, organizzata dalla diocesi di Bari-Bitonto, nelle chiese del centro storico di Bari. Il primo appuntamento è previsto alle ore 19 nella chiesa S. Anna con “Quando il cielo baciò la terra nacque Maria”, concerto per organo mistico, cantore gregoriano e voce narrante. Alle ore 21 in cattedrale la “Messa da Requiem” per doppio coro e organo di Nino Rota, diretta da Jonathan Hirsh, accompagnato da coristi di Conservatorio, Università e cori Polifonica Barese e Florilegium Vocis, preparati da Sabino Manzo. I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito o nei luoghi degli eventi a partire da un’ora prima dell’orario di inizio.