Croce rossa: Roma, oltre 700 partecipanti al concerto benefico per aiutare le donne vittime di violenza

Sono state oltre 700 le persone che hanno partecipato ieri sera al concerto benefico, svoltosi nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, in favore dei centri e degli sportelli di aiuto della Cri-Croce rossa italiana per le donne vittime di violenza. “Musica, pensieri e parole” questo il titolo del concerto tributo agli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti, raccontato da Cesare Bocci con Gianmarco Carroccia e l’orchestra di 16 elementi che hanno eseguito alcuni dei brani più noti di Battisti. Ad organizzare il concerto la RealLife Television di Maurizio Rasio che insieme alla Cri ha riunito esponenti delle istituzioni, della società civile, dell’informazione, dell’associazionismo e del volontariato. Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della Cri Rosario Valastro, il ministro della Salute Orazio Schillaci, ed altri ancora. “Il successo di questa serata è il segno che l’aiuto alle donne vittime di violenza deve vederci tutte e tutti uniti e che dobbiamo saper essere pronti a far crescere quella cultura che la contrasta”, sono state le parole di Valastro, che ha aggiunto: “A nome della Cri ringrazio tutti i partecipanti alla serata e sono certo che questo concerto sarà solo il punto di partenza di un’azione che vogliamo portare avanti a sostegno di tutte quelle volontarie e volontari che sui territori sono impegnati a sostenere le donne più in difficoltà, che non vanno lasciate sole”.