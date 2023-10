Rai Uno: “A Sua Immagine”, nella puntata di oggi i Musei Vaticani e il santuario di Pompei. Domani focus sulle missioni

La puntata di oggi di “A Sua Immagine”, su Rai Uno, alle 16, è dedicata ai Musei Vaticani: l’intenzione è quella di raccontarli in un modo diverso, di far vedere, oltre che i capolavori classici, anche gallerie poco frequentate, ma di estrema importanza. Per questo la troupe ha atteso alle 5 del mattino il clavigero, colui che possiede le chiavi di tutte le sale dei Musei, che ha aperto il portone principale e con le torce è avanzata al buio lungo i corridoi per assistere all’accensione delle sale, al risveglio dei capolavori dell’arte.

Lorena Bianchetti nel suo percorso incontra la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, che introduce al significato profondo di questi luoghi. Il motto dei Musei Vaticani è “L’arte è evangelizzazione”. Infatti, si tratta di spazi dove l’arte si fonde con la spiritualità, trasmettendo il messaggio del cristianesimo attraverso una straordinaria varietà di espressioni artistiche.

A seguire torna il consueto appuntamento con “Le Ragioni della speranza” e don Maurizio Patriciello. In occasione della festa della Madonna del Rosario e della chiusura dell’Anno longhiano, per commentare il Vangelo di questa domenica, il parroco di Caivano condurrà i telespettatori presso il santuario della Madonna di Pompei, fondato dal beato Bartolo Longo, che si adoperò per diffondere la recita del santo Rosario e l’amore per Maria. Sarà l’occasione, perciò, di conoscere la figura del beato, la sua conversione, la nascita del santuario e la storia del quadro. Nella seconda parte don Patriciello si recherà presso una parrocchia di Pompei dove, sull’esempio di Longo, si è aperto un laboratorio di cucito per aiutare i carcerati nella fase di reinserimento sociale.

Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato, dalla Chiesa, alle missioni, che saranno al centro della puntata di domani di “A Sua Immagine”. Chi sono, oggi, i missionari? In che cosa consiste la loro opera? Cosa significa “evangelizzare” nel 21° secolo e in che modo i missionari si inseriscono all’interno di culture, in tutto il mondo, lontane dalla fede cristiana? Sono tra le domande, che saranno affrontate.

La puntata conterrà contributi provenienti da diverse parti del mondo: testimonianze di missionari che operano in Amazzonia, a contatto con le popolazioni locali; a Santo Domingo, per sostenere soprattutto bambini che vivono in condizioni disagiate; nella Repubblica Centrafricana con le comunità pigmee; in Thailandia, dove l’attività missionaria coincide con la promozione sociale ed economica della regione.

Insieme a Lorena Bianchetti saranno presenti in studio don Dante Carraro, medico e direttore del Cuamm, e don Massimo Rizzi, direttore del Centro missionario diocesano di Bergamo.

Come ogni domenica alle 10,55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di San Clemente a Velletri. Regia di Gianni Epifani e commento di Simona De Santis. Alle 12 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.