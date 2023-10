Diocesi: Termoli-Larino, oggi e domani Azione cattolica e Agesci vendono le felci del Wwf per finanziare le aule natura negli ospedali pediatrici

(foto diocesi Termoli-Larino)

Il 7 e l’8 ottobre a Termoli e Larino, i ragazzi dell’Azione cattolica e gli scout dell’Agesci saranno in piazza al fianco della VII edizione di “Urban Nature: la festa della Natura in città”, per vendere le felci del Wwf, utili al finanziamento del progetto “Oasi in Ospedale: costruiamo aule natura negli ospedali pediatrici italiani”. Le aule natura sono degli spazi al servizio dei bambini ricoverati in ospedale, utili per la loro riabilitazione, offrendo la natura come uno spazio sicuro che offre stimoli a livello motorio, sensoriale e percettivo. La prima aula natura è stata realizzata nel 2021 nell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Sarà possibile acquistare le felci in vaso del Wwf il 7 e l’8 ottobre a Termoli, davanti alle parrocchie di S. Maria del Monte Carmelo Petacciato, S. Rocco Campomarino, S. Maria a Mare e del Santo Spirito, mentre a Larino davanti alla parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie.