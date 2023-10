Attacco contro Israele: Custodia Terra Santa, a tutti i frati “limitare gli spostamenti. Chi stesse guidando gruppi, rimanga in hotel e segua le indicazioni delle autorità locali”

(Foto: ANSA/SIR)

“Considerata la delicata situazione in Terra Santa che si è aggravata questa mattina, il custode, padre Francesco Patton, invita tutti i frati a limitare gli spostamenti ed invita tutti alla prudenza. Chi stesse guidando gruppi, rimanga in hotel e segua le indicazioni che le autorità locali daranno. Preghiamo per la sicurezza di tutti gli abitanti della Terra Santa che ancora non trova la pace”. Lo si legge in una nota della Custodia di Terra Santa diffusa oggi in seguito all’offensiva di Hamas, condotta dalla Striscia di Gaza contro Israele.