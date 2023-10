Editoria religiosa: Pordenone, oggi e domani ultimi appuntamenti della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”

Per la XVII edizione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” ultimi appuntamenti degli incontri con l’editoria religiosa. Stamattina, all’auditorium “Card. Celso Costantini” della curia vescovile di Pordenone, si parlerà di “Quattro secoli di evangelizzazione: la missione di Propaganda Fide e le sfide di oggi” con mons. Fortunatus Nwachukwu, segretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, e padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di scienze storiche, in un incontro promosso in collaborazione con l’associazione “Amici del cardinale Celso Costantini” e moderato da mons. Bruno Fabio Pighin.

Alle ore 17.30 all’ex convento di San Francesco a Pordenone, don Paolo Prosperi presenterà il suo libro “Sulla caduta degli angeli” (Marcianum Press) in conversazione con Roberto Castenetto, presidente del Centro culturale “Augusto Del Noce”. Attingendo a fonti diverse, dalla letteratura (Dostoevskij, Tolkien) alla speculazione medievale (Tommaso d’Aquino), dalla riflessione trinitaria dei padri Cappadoci al Vangelo di Giovanni, l’autore conduce un serrato viaggio cercando di gettare luce su uno dei più oscuri enigmi che da sempre si impongono alla coscienza umana.

Sempre alle ore 17.30 nell’aula del Consiglio comunale di Aquileia, presentazione del libro “L’invenzione del mosaico infilato Aspetti storici e tecnici” (Il Formichiere), alla presenza dell’autrice Veronika Maria Seifert, che dopo i saluti del sindaco Emanuele Zorino, dialogherà Andrea Doncovio, giornalista e caporedattore iMagazine. Nelle pagine del volume il lettore potrà immergersi nell’ambiente culturale della Roma dei secoli XVII e XVIII attraverso le testimonianze e resoconti dei viaggiatori e degli intellettuali dell’epoca e incontrare i mosaicisti e le loro opere, conosciute e inedite, per scoprire le tecniche abilmente impiegate in quel periodo. L’evento è promosso in collaborazione con Fondazione Aquileia.

Evento conclusivo della rassegna domenica 8 ottobre, alle ore 17.30, all’ex convento San Francesco con una tavola rotonda sul tema “Libertà di stampa e religione nei paesi dell’Est. Il ruolo della comunità ucraina” che vedrà coinvolti Andrii Yurash, ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Taras Dzyubanskyy, docente di teologia e autore di libri storici e religiosi, Ihor Stepurin, presidente dell’associazione degli editori e distributori di libri ucraini, insieme a Giovanni Maria Vian, editorialista di Domani e direttore emerito de L’Osservatore Romano. Coordina Cesare La Mantia, professore associato di Storia dell’Europa Orientale e Storia della politica estera russa contemporanea, all’Università di Trieste.