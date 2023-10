Cinema: Gff, domani a Giffoni la Festa dei nonni

(Foto: Gff)

Domenica 8 ottobre Giffoni Film Festival (Gff) celebrerà una giornata molto speciale: la Festa dei nonni, gli angeli custodi di tanti bambini e bambine saranno, con i loro nipoti, i protagonisti di una mattinata dedicata alla complicità e alla condivisione, attraverso il gioco e la musica.

“Porta i nonni al cinema”: è questo il claim scelto da Giffoni. La hall della Multimedia Valley, a partire dalle 9.30 di domani, aprirà le porte a nonni e nipoti per una prima colazione insieme con dolci, latte, caffè e succhi di frutta. A seguire, nella Sala Blu, sarà possibile assistere alla proiezione di un film di animazione e, successivamente, ci sarà l’occasione di sedersi intorno a un tavolo per divertirsi con puzzle e carte memory tutte a tema Giffoni. Ogni partecipante potrà poi portare a casa un ricordo di questo evento, con una foto istantanea che sarà scattata alle famiglie che aderiranno all’iniziativa, perché c’è un photocall tutto per loro. A chiudere la giornata, il saluto del direttore di Giffoni Claudio Gubitosi che ha voluto fortemente questa iniziativa. A lui il compito di illustrare alla platea quello che è solo l’inizio di un percorso che vedrà i nonni sempre più protagonisti. Questa attività è gratuita.

“Sarà l’occasione per stimolare tutti i nonni, a partire da me, a dedicare con sempre maggiore entusiasmo una parte del loro tempo ai più giovani – spiega Gubitosi –. Ogni nonna e ogni nonno ha tanto da dare, non solo ai propri nipoti ed è giusto che questo patrimonio venga valorizzato. Giffoni intende farlo creando una vera e propria banca del tempo che permetterà a tutti di conoscersi meglio e di costruire nuovi legami basati sul dialogo e sulla fiducia. Per questo invito le famiglie a partecipare, quelle dei giffoner e quelle che, in questa circostanza, potranno per la prima volta scoprire un mondo, il nostro, fatto di progettualità, condivisione, passione e successi”.