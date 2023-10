Diocesi: Arezzo, domani convegno catechistico. Mons. Migliavacca conferirà il mandato

“Il catechista narratore di un incontro”. Questo il titolo del convegno catechistico diocesano in programma domani, domenica 8 ottobre, a partire dalle 9.45 presso il Seminario vescovile di Arezzo. La riflessione sarà guidata da don Francesco Vanotti, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano di Como ed esperto di narrazione e di pastorale degli adolescenti. La giornata culminerà nella celebrazione eucaristica che il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca, presiederà alle 18 e nel corso della quale conferirà il mandato ai catechisti. Sarà – hanno spiegato Silvia Mancini e la Consulta del Centro pastorale per l’Evangelizzazione e la catechesi della diocesi – “un momento di semplice ed autentica comunione ecclesiale, nel corso del quale vivremo un tempo di formazione, ci incontreremo con proposte interessanti per la nostra catechesi e, nella liturgia, renderemo grazie al Signore per quell’amore potente che sostiene la nostra vita ed il nostro annuncio e che il Pastore di questa Chiesa ci invia a portare, animati dallo Spirito e sostenuti dalla preghiera delle nostre comunità”.