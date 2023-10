Televisione: Tv2000, da oggi pomeriggio torna in onda “Pani e pesci. L’economia del Vangelo”

(Foto: Tv2000)

Torna su Tv2000 il programma che affronta temi di economia alla luce del Vangelo. Da oggi 7 ottobre, ogni sabato alle ore 15.15, in onda “Pani e pesci. L’economia del Vangelo”, realizzato in collaborazione con la Scuola di economia civile.

La parabola degli operai dell’ultima ora e quella dei talenti, il miracolo delle nozze di Cana e la lite tra i discepoli sul più degno, le parole di Gesù sull’innocenza dei bambini e quelle sulla Provvidenza divina. Da alcune delle pagine più conosciute e amate del Vangelo, lette quest’anno dall’attore Cesare Bocci, prenderanno il via le sei nuove puntate della seconda edizione di “Pani e pesci – L’economia del Vangelo”.

Un nuovo capitolo della ricerca biblica di Luigino Bruni, economista della Lumsa di Roma e co-fondatore della Scuola di economia civile, che accompagna i telespettatori di Tv2000 alla scoperta di quei brani del Nuovo Testamento in grado di accendere riflessioni sui temi attuali dell’economia e del lavoro.

Sei puntate, condotte da Eugenia Scotti, per riflettere sul salario minimo, il rapporto tra finanza e politica, l’invasione dei social e della pubblicità occulta nella vita dei più piccoli, il valore del cibo e il suo impatto sull’ambiente, la presenza femminile ai vertici delle aziende, l’inganno della meritocrazia e dell’eccellenza.

Sei puntate per dialogare in studio con chi sul campo si è trovato e si trova ad affrontare le questioni più delicate del lavoro e della finanza e per scoprire che un’altra economia è possibile ed è già realizzata da quei lavoratori, da quegli imprenditori, da quegli amministratori che sanno mettere al centro del proprio agire il bene comune e la giustizia sociale.