Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani l’ordinazione diaconale dell’accolito Saverio Tani

La diocesi di San Marino-Montefeltro è in festa per l’ordinazione diaconale dell’accolito Saverio Tani, che si terrà nella cattedrale di San Leo (Rn) domani, domenica 8 ottobre, alle ore 16.

Saverio ha fatto un lungo percorso di formazione spirituale, teologica e pastorale ed ora entra nella bella realtà dei diaconi permanenti in servizio pastorale alla diocesi. “Siamo tutti invitati a pregare per Saverio e per il dono di vocazioni diaconali, sacerdotali, religiose e missionarie, insieme alla richiesta al Signore di famiglie cristiane”, l’invito della diocesi.