Democrazia: Libera e Rete dei Numeri pari, oggi in piazza a Roma “per difendere i princìpi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e indivisibilità della Repubblica”

Libera e Rete dei Numeri pari saranno in piazza oggi a Roma alla manifestazione nazionale “La via maestra. Insieme alla Costituzione”, insieme alla Cgil e ad altre cento organizzazioni aderenti. “Saremo in piazza perché siamo tutte e tutti preoccupati dalla violazione dei princìpi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e indivisibilità della Repubblica che si verificherebbe se venisse attuato il progetto di autonomia differenziata – spiegano Libera e la Rete dei Numeri pari -. La nostra via maestra è segnata dalla Costituzione e se la riforma passasse, la garanzia dei diritti sul territorio nazionale sarebbe persa, aumenterebbero le disuguaglianze, la povertà e si renderebbe più incerto il diritto alla salute, al lavoro, alla mobilità, all’accesso ai servizi e all’ambiente e questo per le mafie sarebbe un enorme vantaggio”.