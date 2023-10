Sinodo: Ruffini, “Gesù, Chiesa, famiglia, sinodalità, ascolto, comunione, poveri, giovani, comunità, amore” le parole più ricorrenti negli interventi

“Gesù, Chiesa, famiglia, sinodalità, ascolto, comunione, poveri, giovani, comunità, amore”: ecco le parole più ricorrenti negli interventi che si sono susseguiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 ottobre, tra le 16 e le 19.15, durante la terza congregazione (302 i partecipanti, presente il Papa). Lo ha detto oggi Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione e presidente della Commissione per l’informazione dell’Assemblea, durante il briefing odierno, in Sala stampa vaticana, sui lavori del Sinodo sulla sinodalità. Sheila Peres, segreteria della Commissione per l’informazione (gli altri componenti verranno eletti lunedì), ha poi dato notizie su alcune comunicazioni fatte dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, durante i lavori del pomeriggio di ieri. In particolare ha ricordato l’importanza del pellegrinaggio alle catacombe di Santa Domitilla e di San Sebastiano in programma nel pomeriggio di giovedì 12. Inoltre il porporato ha esortato i presenti a partecipare agli eventi di preghiera promossi in questi giorni nella basilica Vaticana — questa sera si svolgerà il Rosario aux flambeaux — e a dare spazio all’orazione personale e all’adorazione eucaristica.

Parlando poi del lavoro dei Circoli minori, Peres ha tenuto a sottolineare, in particolare, la scelta di alternare i diversi interventi che scandiscono il lavoro con momenti di silenzio e di preghiera che aiutano i partecipanti a riflettere su quanto è stato condiviso.