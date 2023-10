Diocesi: Concordia-Pordenone, tutto pronto per i Laboratori di vita familiare

Tutto è pronto per la partenza dei Laboratori di vita familiare che si svolgeranno in punti diversi del territorio della diocesi di Concordia-Pordenone. A Fanna (Pn), presso il santuario Madonna di Strada, don Dario Donei, psicologo, psicoterapeuta sistemico relazionale familiare, propone un nuovo percorso che prevede 6 incontri a cadenza mensile incentrato sull’integrazione delle differenze nella coppia: “La danza della relazione. Scoprire e armonizzare le differenze nella coppia”, con la collaborazione di Daniela e Marco Baratella, attuali presidenti della Commissione diocesana per la pastorale familiare. Il percorso inizia domani, domenica 8 ottobre, con orario dalle 15 alle 18.

Sempre sulla relazione di coppia, Marianna di Fiore, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale, terrà presso il Centro pastorale del Seminario, a Pordenone, il laboratorio in 6 incontri “Io sono ok tu sei ok! Come vivere insieme felici”, a partire da domenica 22 ottobre, sempre con orario 15-18. Prevista l’animazione per bambini.

È incentrato sulla spiritualità di coppia il laboratorio che prevede anche l’adorazione eucaristica e che consta di 4 incontri “Sposi in Amoris Laetitia”, con don Enrico Facca, direttore dell’Ufficio famiglia e vit,a e Luisella e Mario Lunardelli, membri della Commissione diocesana per la pastorale familiare. Si svolgerà nel Centro pastorale del Seminario, sempre da domenica 22 ottobre, nella fascia oraria 15-18. Con animazione per bambini.

Si svolgerà a Concordia Sagittaria (Ve) il “Percorso genitori. Fascia da 0 a 10 anni”, guidato da Veronika De Monte, psicologa clinica, psicoterapeuta, counsellor. Il laboratorio si snoda in 4 incontri, a partire da domenica 12 novembre, dalle 15 alle 17. Con animazione per bambini.

A Portogruaro (Ve), presso il Collegio Marconi, Andrea Neri, psicologo clinico, consulente psicopedagogico, guiderà il percorso in 3 incontri sul tema “Adolescenza”. Dal 12 gennaio 2024, prevede 3 incontri, di venerdì sera, dalle 20.30 alle 22.

Antonio Loperfido, psicologo psicoterapeuta, affronterà il tema “Affrontare i distacchi della vita”, in un’unica data, domenica 4 febbraio 2024, nel Centro pastorale del Seminario, dalle 15 alle 17.

Info: https://famigliaevitapn.it.