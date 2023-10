Spagna: Madrid, oggi al via la Scuola diocesana degli evangelizzatori con un incontro con il card. Cobo

La Scuola diocesana degli evangelizzatori di Madrid, istituzione dedita alla formazione degli operatori pastorali diocesani, inizia il suo quarto anno accademico nella diocesi con un incontro in cui si rifletterà sulla formazione e sui laici. Si svolgerà oggi, nei saloni della parrocchia di San Juan de la Cruz, a Madrid. All’evento parteciperà l’arcivescovo di Madrid, card. José Cobo. I partecipanti potranno ascoltarlo e dialogare con lui su un tema così vitale e importante come la formazione dei fedeli laici.

Si tratta di un evento diocesano, aperto a chiunque sia interessato. Tra gli altri obiettivi, si cerca di contribuire a fare della Scuola degli evangelizzatori una vera comunità che, nella vita dell’intera diocesi, serva ad articolare la formazione di base dei fedeli laici e che questa sia accessibile e di qualità, operativa e pratica.

La mattinata inizierà con la preghiera di lodi, guidata dal card. Cobo. Successivamente ci saranno due brevi presentazioni incentrate sull’importanza della formazione dei laici; una formazione che vuole essere quel seme da cui nascono comunità corresponsabili. La prima presentazione sarà affidata a Santiago Portas Alés, direttore nazionale delle Istituzioni religiose e del Terzo Settore del Banco Sabadell. Il secondo sarà presentato da Francisco Martínez Delgado, ceo e fondatore di Emotionhack, startup dedicata alla formazione, sviluppo e gestione dei talenti.

I lavori della mattinata si concluderanno con la presentazione della Scuola da parte del suo condirettore, José Castro Cea. Dopo una pausa caffè, si aprirà uno spazio di dialogo tra l’arcivescovo di Madrid, i co-direttori della Scuola, Carlos Aguilar Grande e José Castro Cea, e i partecipanti, che potranno proporre le domande che riterranno opportune. La conversazione ruoterà attorno al motto scelto per l’inaugurazione del corso “Formare discepoli e missionari”.