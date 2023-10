Diocesi: Vallo della Lucania, oggi pomeriggio Assemblea per l’inizio del nuovo anno pastorale

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16, si sarà l’Assemblea per l’inizio del nuovo anno pastorale della diocesi di Vallo della Lucania. “I primi tre mesi trascorsi in mezzo a voi – coincidenti con l’estate – mi hanno offerto la possibilità di cominciare a conosce le comunità parrocchiali, i presbiteri, i religiosi e le religiose, i tanti fedeli laici che in vario modo si rapportano alla Chiesa e vi attingono forza e speranza per il loro quotidiano procedere nella vita e nella fede. Ho felicemente constatato il fervore della fede e della devozione del nostro popolo, innanzitutto verso la Trinità Santissima, ma anche verso la Beata Vergine Maria e i Santi patroni. Ho potuto, così, toccare con mano la generosità e lo spirito di accoglienza, insieme ad altre qualità, per le quali il popolo cilentano è noto nel mondo e delle quali va giustamente fiero”, scrive il vescovo, mons. Vincenzo Calvosa.

“Con il sopraggiungere dell’autunno entriamo nel ritmo normale della vita delle nostre parrocchie, fatto non solo di celebrazioni domenicali, ma anche di catechesi, di servizio e di attenzione ai fratelli e sorelle soprattutto bisognosi”, prosegue il presule, ricordando che “quest’anno continua l’impegno del processo sinodale con la fase sapienziale del discernimento. In sintonia con le diocesi italiane, anche le nostre comunità cristiane, si industrieranno per entrare in questa dimensione sia con iniziative specifiche, maturate seguendo le indicazioni e le linee guida che offerte dalla Conferenza episcopale italiana e proposte dalla nostra équipe sinodale diocesana e sforzandosi di imprimere a tutte le altre attività lo stile sinodale, che valorizza l’apporto di pensiero e di operosità di tutti i battezzati”. Con questi intendimenti, afferma mons. Calvosa, “daremo solennemente inizio all’anno pastorale 2023-2024”, con l’appuntamento di oggi nella Sala della Provvidenza, a Vallo della Lucania. Alle 16 sono previsti gli arrivi; alle 16.30 breve preghiera iniziale, saluto e introduzione del vescovo. Alle ore 17 la relazione “Esercitarsi nell’arte del discernimento ecclesiale: per avviare la fase sapienziale”, a cura di don Giorgio Nacci, referente del Comitato nazionale, docente di Teologia morale nella Facoltà Teologica Pugliese. Alle ore 18.15 la Liturgia della Parola con affidamento dell’incarico e benedizione di alcuni operatori pastorali scelti in rappresentanza di tutti nell’ambito dei consigli pastorali foraniali.