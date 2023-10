Società: Casale sul Sile, oggi un convegno su “Denatalità e welfare locale”

Con una percentuale di decrescita pari al -12,3% negli ultimi 5 anni, con un valore assoluto di perdita di nuovi nati pari a 852 dal 2017 al 2021, la curva della denatalità in provincia di Treviso, in linea con il trend regionale, e quello nazionale, non accenna a fermarsi. Riportare la famiglia al centro delle politiche di sviluppo per il futuro del territorio è oggi più che mai necessario. Sul tema della denatalità e del welfare locale si confronteranno oggi, sabato 7 ottobre, dalle ore 10 all’Auditorium di Casale sul Sile, i rappresentanti del mondo accademico, sociale, produttivo, delle istituzioni e dell’istruzione della Marca Trevigiana.

Il convegno “Denatalità e welfare locale” è organizzato dal Comune di Casale sul Sile in collaborazione con Centro della Famiglia di Treviso, Forum attività produttive Casale e Osservatorio Natalità e Famiglia in Veneto e con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Ulls 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei sindaci dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.

Interverranno Alessandro Minello, docente di Economia all’Università Cà Foscari di Venezia; Eugenio Brentari, docente di Statistica all’Università degli studi di Brescia; Roberto Miotto, vice direttore del Centro della Famiglia di Treviso; Pasquale Borsellino, direttore regionale Veneto del servizio Unità organizzative della famiglia, minori, giovani e Servizio civile.

Seguirà una tavola rotonda con Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile, Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Treviso e Flavio Romanello, membro Confartigianato. Modera la giornalista Mara Pavan.