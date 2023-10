Diocesi: Aversa, la Cappella musicale lauretana seleziona nuove voci

La Cappella musicale lauretana del duomo di Aversa indice una selezione di nuove voci femminili e maschili dal 9 al 30 ottobre. La partecipazione, libera e volontaria, non richiede il possesso di specifici titoli. Occorre solo avere il desiderio di lodare Dio nella partecipazione piena e consapevole alla celebrazione dei Divini Misteri, una buona predisposizione al canto e tanta passione per la musica.

La Cappella musicale lauretana, giunta ormai al suo 35° anno di vita, anima principalmente le celebrazioni presiedute dal vescovo nella chiesa cattedrale, anche se non mancano durante l’anno altre iniziative, anche di carattere culturale, a cui è invitata a prendere parte.

Le iscrizioni per la selezione si effettuano presso la sede della Cappella musicale, presso la curia vescovile, ad Aversa, ogni lunedì e venerdì dalle ore 20 alle 21.30. Per informazioni più dettagliate e/o comunicare la propria adesione alla selezione, si può inviare una mail all’indirizzo ufficioliturgicoaversa@virgilio.it, oppure telefonare ai recapiti telefonici 081.8901764 e 081.5037626 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13), chiedendo di don Massimo Ponticelli (direttore), don Giuseppe Ricciardi o Mons. Pietro Tagliafierro.