Diocesi: Catania, don Puglisi è il nuovo direttore della Caritas

(foto diocesi Catania)

L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, il 4 ottobre ha nominato don Gaetano Roberto Puglisi nuovo direttore della Caritas diocesana di Catania, come si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi. Il giovane sacerdote etneo, per tutti “padre Nuccio”, succede a don Piero Galvano in carica dal 2014. Don Gaetano Roberto Puglisi è nato il 13 aprile del 1978 a Catania, ordinato presbitero il 3 gennaio 2012, svolge il suo servizio di parroco a Cristo Re in Paternò ed è assistente ecclesiastico degli Scout d’Europa per il distretto della Sicilia orientale. “È stata una bella sorpresa, nel giorno del Transito di San Francesco, sentirmi chiamare dal mio vescovo ad un incarico così importante, tanto importante da farmi sentire davvero piccolo. E forse è questo… forse è proprio questa piccolezza, questo senso di timore e tremore davanti ad una tale responsabilità, a costituire l’atteggiamento essenziale per affrontare questa nuova stagione del mio ministero”. Sono queste le parole di don Puglisi dopo la nomina. “Timore sì, perché più grande è l’amore a cui si è chiamati, più ci si sente amati e ci si sente figli. Paura mai, perché ciò che viene da Dio non deve mai spaventarci: la paura, per ogni cristiano, altro non deve essere se non una ‘collocazione provvisoria’. E vorrei proprio poter dare questo a tutti quei fratelli per cui oggi assumo questo incarico; quei fratelli che magari vivono ogni giorno con la più umiliante delle paure: quella di non poter mangiare, di non poter sentire il profumo di un pane quotidiano”, ha aggiunto. “Dopo 10 anni è giusto passare il ‘testimone’ ad un altro direttore più giovane, sia per non correre il rischio di fossilizzarsi, ma soprattutto per dare nuovo impulso creativo alla Caritas nel servire i poveri”. La dichiarazione di don Piero Galvano che, ringraziando tutti, conclude, “auguro di cuore al nuovo direttore di servire i poveri secondo lo spirito evangelico di accoglienza, fraternità e di condivisione”.