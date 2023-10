Democrazia: Roma, anche l’Auser oggi in piazza insieme a oltre cento associazioni per “La via maestra. Insieme per la Costituzione”

L’Auser è fra le oltre cento associazioni della società civile che insieme alla Cgil promuovono la manifestazione nazionale che si terrà oggi a Roma in piazza San Giovanni dal titolo “La via maestra. Insieme per la Costituzione”. Per i diritti, l’istruzione, i salari, l’ambiente, la democrazia, la salute, la pace e il lavoro, per la difesa dei beni comuni.

“Siamo convinti che la nostra azione solidale per garantire alle persone dignità e benessere – sostiene il presidente nazionale dell’Auser, Domenico Pantaleo – deve essere messa in relazione con le tante soggettività collettive che sono impegnate nella comunità per cambiare il Paese attraverso un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Senza democrazia e partecipazione non sarà possibile ricomporre la condizione sociale segnata oggi da forti diseguaglianze, povertà e fragilità in crescita, precarietà nel lavoro, divari territoriali tra Nord e Sud, riduzione del valore di salari e pensioni, restringimento del perimetro pubblico del welfare”.

“I nostri valori sono radicalmente alternativi all’impianto ideologico del Governo perché mettono al centro la persona – prosegue Pantaleo – non possiamo più assistere passivamente alla demolizione del welfare, a cominciare dal diritto alla salute, all’assistenza, all’istruzione, al reddito di cittadinanza. A ciò si aggiunge l’assenza di risorse per il finanziamento della legge sulla non autosufficienza, la riduzione degli investimenti del Pnrr per la medicina territoriale e le infrastrutture sociali”.