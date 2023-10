Diocesi: Ascoli Piceno, domani e il 12 ottobre tre ordinazioni diaconali

(foto diocesi Ascoli Piceno)

La diocesi di Ascoli Piceno si prepara a vivere tre ordinazioni diaconali che si svolgeranno nella cattedrale domenica 8 e giovedì 12 ottobre alle ore 18. Domenica pomeriggio il vescovo, mons. Gianpiero Palmieri, ordinerà diaconi permanenti David Galasso e Luca Antonini, mentre giovedì sarà la volta di David Montaldo, che ha scelto questa data perché giorni della festa della Vergine del Pilar nel santuario di Saragozza in Spagna, suo Paese natale. David Galasso, 45 anni, della parrocchia di San Paolo in Pagliare del Tronto, è sposato con Germana, con due figli di 15 e 14 anni. Nella vita svolge il lavoro di docente di educazione fisica e di educatore professionale e formatore nazionale per l’Anspi che si occupa della formazione degli animatori in oratorio. In parrocchia svolge il servizio di catechista e fa parte dell’Unitalsi. In diocesi il vescovo gli ha affidato il compito di affiancare don Daniele De Angelis per lo sviluppo e formazione degli oratori diocesani. Luca Antonini, 52 anni, lavora nella diocesi di Ascoli Piceno come informatico e grafico, gestisce i siti web e i social diocesani, oltre che essere vice incaricato del Sovvenire del Servizio per la promozione ed il sostegno economico della Chiesa Cattolica. Sposato dal 2004 con Giovanna, hanno un figlio di 12 anni. Svolge servizio nella parrocchia di San Giovanni Battista in Poggio di Bretta.

David Montaldo, nato a Cartagena (Murcia) in Spagna, è il primo di quattro fratelli. Proveniente dal Cammino neocatecumenale, è arrivato in Italia nel 2016, si è formato nel Seminario “Redemprtoris Mater” di Ascoli Piceno. Ha fatto gli ultimi due anni di esperienza pastorale in Lombardia.