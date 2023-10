Tempo del Creato: Scout Masci Cremona, oggi un pomeriggio di incontro e preghiera sulla sponda del Po

Per suggellare la chiusura del Tempo del Creato 2023, vissuto anche nella diocesi di Cremona attraverso una serie di iniziative promosse sul territorio, le comunità Scout Masci di Cremona organizzano un pomeriggio di incontro e di preghiera sulla sponda cremonese del fiume Po, dal tema “Dalla sorgente al mare”.

L’evento, che avrà luogo oggi e che si inserisce nel contesto della Giornata dello Scoutismo adulto, prenderà il via alle 16 presso il Lido Ariston al Sales (Brancere) con “Il Po e noi: storia e cura delle nostre acque”, una relazione che sarà tenuta da Andrea Guereschi, già ingegnere di Padania Acque, e Maurizio Lupi, dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpa).

Alle 17, quindi, i partecipanti saranno chiamati a spostarsi verso la chiesa di Brancere, dove alle 17.30 sarà celebrata l’Eucaristia che segnerà la conclusione dell’evento.

La partecipazione è libera a chiunque voglia aderire a una giornata non solo di preghiera e riflessione, ma anche di studio e conoscenza del Grande Fiume. Spiegano gli organizzatori: “Rifletteremo insieme a esperti su cosa abbiamo fatto al nostro fiume e di cosa possiamo fare per migliorare la sua situazione”.