Chiese sarde: Arborea, domani convegno regionale dei catechisti con mons. Baturi, mons. Carboni e mons. Bulgarelli

Sarà dedicato al “Catechista, testimone credibile, al servizio dell’annuncio” il convegno regionale dei catechisti in programma domani, domenica 8 ottobre, all’Horse Country di Arborea. L’appuntamento, che prenderà il via alle 9.45, è promosso dall’Ufficio regionale Dottrina della fede, annuncio e catechesi della Conferenza episcopale della Sardegna. In apertura la lectio divina proposta dell’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni. Seguirà l’introduzione al convegno da parte dell’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. Momento centrale dell’appuntamento sarà la relazione di mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, su “Quali condizioni per una catechesi attraente? Possibilità, occasioni, sfide”. L’incontro si concluderà alle 17 con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Baturi.