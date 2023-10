Settimanali cattolici: Sardegna, Roberto Comparetti nuovo delegato regionale della Fisc

(foto Fisc)

Roberto Comparetti, direttore del settimanale diocesano di Cagliari “Il Portico” da ottobre 2015, è il nuovo delegato regionale per la Sardegna della Fisc-Federazione italiana settimanali cattolici; rappresenterà l’editoria diocesana dell’Isola per i prossimi quattro anni. Succede a Giampaolo Atzei, direttore di Sulcis Iglesiente Oggi della diocesi di Iglesias, in carica per due mandati consecutivi dal 2016. Comparetti è stato eletto all’unanimità dall’assemblea delle nove testate diocesane sarde aderenti alla Fisc, di cui due quindicinali, un mensile e sei settimanali, con una tiratura di circa 15mila copie, diffuse nella stragrande maggioranza dei comuni dell’Isola. Ha partecipato alla riunione, tenutasi giovedì 5 ottobre a Cagliari, il presidente nazionale della Fisc Mauro Ungaro. Al termine, come si legge in una nota diffusa oggi, la delegazione Fisc ha incontrato mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. “Ringrazio i colleghi che mi hanno indicato quale delegato regionale, certo di poter contare sul loro supporto nel portare avanti un incarico di responsabilità, nel rappresentare la Sardegna all’interno della Federazione nazionale. Il patrimonio di storia e cultura delle testate delle diocesi sarde è prezioso, per questo va difeso e valorizzato, secondo le indicazioni dei singoli pastori delle Chiese locali, all’intento del cammino sinodale che anche la Chiesa sarda sta portando avanti”. Sono queste le parole di Roberto Comparetti, che ha aggiunto: “I periodici diocesani sono un fiore all’occhiello delle diocesi sarde, ciascuno con la sua peculiarità. Ci sono testate con più di un secolo di vita, altre che stanno per raggiungere lo storico traguardo e altre ancora che sono invece di recente fondazione. Tutte però mantengono fermo l’impegno a narrare quanto di buono e di bello realizzano le comunità ecclesiali e la società sarda. L’impegno come delegato sarà quello di continuare nel percorso delineato dai predecessori del recente passato, da Marco Piras a Giampaolo Atzei, ai quali va il mio grazie per avere tracciato un solco lungo il quale la delegazione continuerà a camminare”. Dal 22 al 25 novembre l’Assemblea nazionale della Fisc a Roma rinnoverà gli organi di governo e incontrerà Papa Francesco in udienza. Roberto Comparetti ha 58 anni, pubblicista dal 1995, inizia a muovere i primi passi nella comunicazione del 1979 in una radio privata locale a Carloforte, Radio Tabarka, per poi approdare a Radio Maristella, emittente parrocchiale sempre a Carloforte. Nel 1983 co-fonda con l’allora parroco, don Carlo Cani, Radio San Pietro, emittente ancora in funzione sull’isola di San Pietro. Nel 1990 inizia a collaborare con il quindicinale “Primo”, edito dalla tipografia Sulky di Carbonia, diventando pubblicista nel 1995. Nel 1997 inizia la collaborazione con Radio Kalaritana e nel 1998 diventa caporedattore. Oltre a curare i segmenti informativi quotidiani, segue e conduce alcune trasmissioni in diretta di intrattenimento, di sport, come la diretta delle partite del Cagliari Calcio, e di avvenimenti ecclesiali. Nel 2004, alla nascita del nuovo settimanale diocesano di Cagliari, “Il Portico”, che subentra a “NuovOrientamenti”, diventa redattore fino al 2015, quando assume la direzione responsabile. Dal 2009 è anche vice- direttore della testata giornalistica di Radio Kalaritana. Dal 2000 è corrispondente di Radio In Blu, circuito della Conferenza episcopale italiana, e dal 2007 collabora con il quotidiano “Avvenire”. Nel frattempo segue, per conto del gruppo editoriale “Città Nuova”, la cronaca regionale.