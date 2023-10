Diocesi: Issr “San Francesco” di Mantova, domani l’incontro “Nella bottega del Vasaio: insieme, in forma-azione”

“Mettiamoci insieme in forma-azione: non è un gioco di parole! L’idea è che tutte le componenti ecclesiali, con tutte le risorse di cui disponiamo, si mettano in azione per assumere via via la forma di una Chiesa rinnovata, attingendo alle fonti generative della vita cristiana: la Parola e la liturgia”. Partendo da queste parole del vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, anche l’Issr “San Francesco” è coinvolto nel cammino formativo del prossimo biennio e desidera pensarsi come “comunità di apprendimento” più che come ente che eroga “corsi di formazione”. Per questo invita tutti gli studenti, docenti ed ex alunni dell’Issr, oltre che tutti i docenti di religione cattolica, ad incontrarsi domani, domenica 8 ottobre, in parrocchia a San Giorgio per l’appuntamento “Nella bottega del Vasaio: insieme, in forma-azione”.