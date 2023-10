Salute mentale: Progetto Itaca, oggi e domani torna in 18 città italiane “Tutti matti per il riso”

(Foto: Progetto Itaca)

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale indetta dall’Oms, Progetto Itaca porta nelle piazze di tutta Italia la nona edizione di “Tutti matti per il riso”, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi volto a sensibilizzare i cittadini sul tema della salute mentale. Oggi, sabato 7, e domani, domenica 8 ottobre, in ben 18 città italiane, in cambio di una donazione, sarà possibile ricevere una confezione di riso e contribuire così al sostegno delle numerose iniziative promosse da Progetto Itaca.

“Tutti matti per il riso” è una delle molte attività promosse da Fondazione Progetto Itaca Ets, attiva da anni per offrire programmi di sostegno, prevenzione e riabilitazione a chi vive situazioni di disagio psichico e alle loro famiglie. A fronte di una donazione, verranno distribuite delle confezioni di pregiato riso Carnaroli e di riso integrale Ribe, insieme a un’esclusiva ricetta realizzata dal pluripremiato chef Giancarlo Morelli.

Attraverso la presenza nelle piazze, Progetto Itaca continua il proprio impegno volto a sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale, per abbattere lo stigma che lo circonda e portare un’informazione corretta a un numero sempre maggiore di cittadini.

“Dopo la pandemia, si parla sempre di più dell’importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Sono in particolare le generazioni più giovani a sentire la necessità di dare voce al proprio disagio, chiedendo supporto e risposte al mondo degli adulti. Tuttavia, sopravvivono ancora forti pregiudizi dettati da anni di una cattiva informazione – afferma Felicia Giagnotti, presidente di Fondazione Progetto Itaca, da poco insignita dell’onorificenza di commendatore della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella -. Per questo, siamo orgogliosi di proseguire il nostro impegno con il progetto ‘Tutti matti per il riso’: grazie al grande sostegno della comunità, abbiamo la possibilità di continuare a portare avanti le tante iniziative della nostra Fondazione e delle 17 associazioni locali in tutta Italia, dando sopporto a tutti coloro che vivono momenti di difficoltà e alle loro famiglie. La sfida social #TuttiMattiperilRiso – che già lo scorso anno ha avuto un grande seguito – propone una comunicazione ancora più vicina a giovani e giovanissimi, affinché chiunque abbia domande, dubbi o si senta in difficoltà sappia che noi possiamo aiutarli”.

Oggi e domani si potranno raggiungere i volontari di Progetto Itaca nelle principali piazze di ben 18 città in tutta Italia dando il proprio supporto ai progetti della Fondazione attraverso una donazione, a seguito della quale si potrà ricevere una confezione da un chilo di riso Carnaroli o Ribe integrale.

Inoltre, da lunedì 9 ottobre a domenica 10 dicembre 2023 sarà possibile partecipare all’esclusiva social challenge culinaria #TuttiMattiperilRiso, che premierà – grazie al giudizio esperto dello chef Morelli – le 10 ricette più gustose. Partecipare è semplicissimo: basterà scatenare la fantasia e presentare su Facebook o su Instagram la propria ricetta allegando una foto del piatto assieme all’hashtag #TuttiMattiperilRiso.

Con i fondi raccolti, Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della Salute Mentale e potrà potenziare le sedi attuali e aprirne di nuove su tutto il territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia.

Si potrà, inoltre, grazie a una partnership con Amazon, ricevere a casa il riso Carnaroli nel formato da 2 e 5 chili consultando la pagina www.progettoitaca.org/riso/amazon. È possibile consultare l’elenco delle piazze che aderiscono all’iniziativa sul sito www.progettoitaca.org/tmpir2023/.