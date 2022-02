Conferenza sul futuro dell’Europa: evento per i giovani di Italia, Spagna e Ungheria. Si cercano proposte su ambiente, cultura e Anno della gioventù

Come costruire l’Ue di domani in settori strategici quali l’ambiente, la diplomazia e la cultura è la domanda al centro dell’iniziativa organizzata dagli Uffici del Parlamento europeo in Italia, Spagna e Ungheria, insieme alla community di insieme-per.eu e all’associazione giovanile Eu&You. Ad essere protagonisti nel formulare proposte e condividere idee saranno i giovani. L’evento – definito “Hackathon” – prevede che nella mattinata del 3 febbraio, negli Uffici del Parlamento europeo di Roma, Madrid e Budapest, una quindicina di giovani si incontreranno per confrontarsi: a Roma si parlerà di ambiente e Green Deal, a Madrid del ruolo dell’Ue sulla scena mondiale e a Budapest dell’Anno europeo della gioventù e di cultura. Alla fine del confronto, i partecipanti presenteranno le proposte elaborate in un dibattito on line a cui parteciperanno anche alcuni deputati europei. Le proposte elaborate dai giovani verranno fatte poi confluire sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa. Per seguire i lavori occorre registrarsi.