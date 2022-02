Diocesi: Sessa Aurunca, al via la programmazione delle attività della Pastorale vocazionale “Fare la Storia”

“Fare la Storia”: al via la programmazione delle attività della Pastorale vocazionale diocesana di Sessa Aurunca per offrire un contributo per l’annuncio, la proposta e l’accompagnamento delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla missione “ad gentes”.

Il primo incontro si terrà sabato 5 febbraio, alle ore 18, in modalità on line; sarà affrontato il tema “Crisi: occasione o tentazione? Mettersi in discussione per un bene più grande”. Seconda tappa il week-end vocazionale “Aprirò nel deserto una strada”, che si terrà il 5 e il 6 marzo. Sabato 2 aprile, in preparazione della Pasqua, il ritiro spirituale “Dimmi come hai fatto a stare lì”. Sabato 7 maggio la veglia vocazionale in preparazione alla 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Infine, dall’11 al 12 giugno, il secondo week-end vocazionale “Nostalgia e libertà: memoria tra doni e desideri”.