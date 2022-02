Estonia-Russia: la Chiesa cattolica ricorda il servo di Dio Eduard Profittlich, “gesuita, vescovo, martire”

Il 22 febbraio 2022 sarà l’80° anniversario dalla morte del servo di Dio Eduard Profittlich, nella prigione di Kirov, in Russia. Per questo, la Chiesa cattolica in Estonia e quella in Russia stanno organizzando una conferenza per approfondire la figura di questo “gesuita, vescovo, martire”. Mons. Profittlich (1890-1942), tedesco di origine, arcivescovo di Tallin, morì di freddo e malattia nelle carceri sovietiche, prima che fosse eseguita la condanna a morte. Come lui in quegli anni erano stati deportati in Russia migliaia di concittadini estoni. Ad annunciare il programma dell’iniziativa il sito della Chiesa cattolica in Estonia. L’evento si svolgerà on line e in inglese il 15 febbraio e prevede in apertura i saluti dell’arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, e dell’amministratore apostolico in Estonia Philippe Jourdan. Prenderanno poi la parola il gesuita Stephan Lipke (direttore dell’Istituto san Tommaso a Mosca) per raccontare “la formazione e gli ideali del giovane gesuita Eduard Profittlich”. La ricercatrice Maria Chiara Dommarco indagherà invece le relazioni del vescovo con la Santa Sede. Lo storico Priit Rohtmets farà un quadro del contesto estone in cui ha vissuto Profittlich mentre il gesuita Bogusław Steczek parlerà della Russia. Marge-Marie Paas, la postulatrice diocesana, parlerà infine del “cammino verso la santità. Le beatitudini di Eduard Profittlich”. Sul sito estone le indicazioni per seguire l’evento che, dice la nota, “non sarà certamente un’iniziativa una tantum; la cooperazione continuerà in futuro”.